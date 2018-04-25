Салах стал лучшим бомбардиром среди всех игроком топ-5 европейских лиг

Теги ливерпульмохамед салах

Салах стал лучшим бомбардиром среди всех игроком топ-5 европейских лиг

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил два мяча в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2).

После этого на его счету стал 43 гола в этом сезоне во всех турнирах.

Благодаря этому египтянин стал лучшим бомбардиром сезона среди всех игроком топ-5 европейских лиг.

Ближайшими преследователями Салаха являются Криштиану Роналду (42), Чиро Иммобиле (41) и Лионель Месси (40).

Не пропустите: Только два игрока АПЛ в этом сезоне поучаствовали в 40 голах. | http://soccernews.ru

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