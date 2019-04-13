Салах стал лучшим игроком АПЛ в марте
Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам марта. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Победителем стал полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане. За награду также боролись Шеймуса Коулмена ("Эвертон"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Джейми Варди("Лестер") и Джеймса Уорд-Проуса ("Саутгемптон").
Oh Mane, Mane— Premier League (@premierleague) 12 апреля 2019 г.
Your @EASPORTSFIFA Player of the Month is @LFC's Sadio Mane #PLAwards pic.twitter.com/1o6eBbObRf
В марта футболист участвовал в 4 матчах в рамках Премьер-лиги, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
Не пропустите: Салах, Мане и Касильяс - в старте на матч "Ливерпуль" - "Порту"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|14
|Борнмут
|33
|38
|15
|Бернли
|33
|36
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14