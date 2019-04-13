Салах стал лучшим игроком АПЛ в марте

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Салах стал лучшим игроком АПЛ в марте

Стало известно, кто признан лучшим игроком АПЛ по итогам марта. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Победителем стал полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане. За награду также боролись Шеймуса Коулмена ("Эвертон"), Эндрю Робертсона ("Ливерпуль"), Бернарду Силву ("Манчестер Сити"), Джейми Варди("Лестер") и Джеймса Уорд-Проуса ("Саутгемптон").

В марта футболист участвовал в 4 матчах в рамках Премьер-лиги, отметившись 3 голами и 1 ассистом. 

Не пропустите: Салах, Мане и Касильяс - в старте на матч "Ливерпуль" - "Порту"| http://soccernews.ru

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