Салах стал лучшим игроком "Ливерпуля" в августе

Египетский полузащитник Мохамед Салах признан лучшим игроком "Ливерпуля" по итогам августа, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 52% голосов. Вторым стал форвард Садио Мане (20%), третье место у защитника Трента Александер-Арнольда (16%).

В августе 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 5 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, что хавбек перешел в "Ливерпуль" летом из "Ромы" за 42 миллиона евро.

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