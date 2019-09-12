Салах стал лучшим игроком "Ливерпуля" в августе

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком клуба в августе. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным источника, за звание стать лучшим также боролись Роберто Фирмино и Садьо Мане.

В 6 матчах за "Ливерпуль" египтянин отметился тремя голами и 2 ассистами.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 баллов.

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