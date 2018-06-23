Салах стал почётным гражданином Чечни

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Салах стал почётным гражданином Чечни

Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах стал почётным гражданином Чечни.

"Мохаммад Салах - Почетный гражданин Чеченской Республики! Именно так! Этой ночью я подписал Указ о присвоении великому футболисту, члену сборной Египта и "Ливерпуля" высокого звания. На торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта, я вручил Мохаммаду Салаху копию Указа и нагрудный значок. Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть. Мохаммад Салах поблагодарил за удивительно тёплый и хороший приём, прекрасное отношение к команде, отличные условия проживания и тренировок" - написал на своей странице "ВКонтакте" глава региона Рамзан Кадыров.

Также чеченский лидер выразил уверенность, что "Ахмат" и сборная Египта со временем проведут товарищеский матч в Грозном. 

Не пропустите: Салах может пропустить матч с Саудовской Аравией. | http://soccernews.ru

Комментарии
Респектую Рамзану

Рамзан молодец, уважаю этого человека!

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