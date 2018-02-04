Салах стал рекордсменом "Ливерпуля"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче с "Тоттенхэмом".

Как сообщает Opta, футболист забил 20-й гол в нынешнем сезоне АПЛ. Для этого ему потребовалось сыграть в 25 турах.

Таким образом, Салах забил 20 голов быстрее любого футболиста в истории клуба.

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