Салах стал самым быстрым игроком в FIFA 18

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал самым быстрым игроком в симуляторе FIFA 18, сообщает EA SPORTS.

Таким образом, 25-летний египтянин обошёл по показателю скорости форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, что Салаху вручили обновлённую карточку в режиме Ultimate Team, где его показатель скорости стал максимальным - 99.

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