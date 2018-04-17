Салах стал самым быстрым игроком в FIFA 18

Теги мохамед салахливерпульпьер-эмерик обамеянгарсенал лондон

Салах стал самым быстрым игроком в FIFA 18

Вингер "Ливерпуля" Мохаммед Салах стал самым быстрым игроком в симуляторе FIFA 18, сообщает EA SPORTS.

Таким образом, 25-летний египтянин обошёл по показателю скорости форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.

Отметим, что Салаху вручили обновлённую карточку в режиме Ultimate Team, где его показатель скорости стал максимальным - 99.

Не пропустите: Гол Салаха признан лучшим в четвертьфинальных матчах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

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