Салах сыграет в основе Египта в матче с Россией



Стал известен стартовый состав сборной Египта на матч группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что в основу египтян попал лидер команды Мохамед Салах, который восстановился после травмы.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Салах, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

Матч Россия - Египет состоится сегодня, 19 июня и начнется в 21:00 мск.

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