Салах: "Травма Мане это плохая новость для "Ливерпуля"

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Салах: "Травма Мане это плохая новость для "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах огорчен тем, что его одноклубник Садио Мане выбыл из строя из-за травмы.

"Когда Мане вернулся из сборной, то сказал, что получил травму. Это плохая новость для "Ливерпуля". Но в футболе все может случиться. Нам нужно сосредоточиться на ближайших матчах. Нам предстоит крайне важный поединок с "Манчестер Юнайтед". Надеюсь, мы сможем выиграть", - цитирует Салаха Sportsmole.

Напомним, что Мане выбыл из строя на срок до шести недель из-за повреждения задней поверхности бедра, которую он получил в матче за сборную Сенегала.

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