Салах - третий игрок в истории Египта, забивший гол на ЧМ

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах забил гол в матче Чемпионата Мира-2018 против России (1:3, второй тайм).

Стоит отметить, что Салах стал лишь третьим египтянином, который забивал голы в истории чемпионатов мира.

Ранее у Египта отличались голами Абдуррахман Фаузи на ЧМ-1934, Магди Абдельгани на ЧМ-1990.

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