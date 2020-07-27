Салах трогательно попрощался с Ловреном
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах попрощался с защитником Деяном Ловреном, который сегодня, 27 июля, стал игроком "Зенита".
Ранее наставник мерсисайдцев сообщил о том, что футболисты были близкими друзьями.
"Не знаю, что сказать тебе, мой друг. Ты не знаешь, что я чувствую. Мы будем очень скучать по тебе, особенно я. Ты был невероятным игроком и отличным другом. Люблю тебя сильно.
Спасибо за все, что ты сделал для клуба и для меня. Желаю тебе всего наилучшего в будущем и отличной карьеры", - сказал Салах на видео.
@MoSalah's special farewell message to @Dejan06Lovren... pic.twitter.com/aqc4pNmO9L— Liverpool FC (Premier League Champions ) (@LFC) July 27, 2020
Соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано на 3 года.
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