Салах удивил фанатов музыкальными предпочтениями

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах неожиданно оказался фанатом ретро-музыки.

Форвард выложил видео в своем Instagram, в котором показал, что в его машине играет итальянская композиция Bella Ciao, которая была популярной во время Второй мировой войны.

26-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Ван дер Ваарт: "Думаю, Лигу чемпионов выиграет "Ливерпуль". | http://soccernews.ru