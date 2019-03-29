Салах удивил фанатов музыкальными предпочтениями

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Салах удивил фанатов музыкальными предпочтениями

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах неожиданно оказался фанатом ретро-музыки.

Форвард выложил видео в своем Instagram, в котором показал, что в его машине играет итальянская композиция Bella Ciao, которая была популярной во время Второй мировой войны.

26-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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