Салах удивил сменой имиджа (фото)

Теги мохамед салахливерпульдеян ловрен

Салах удивил сменой имиджа (фото)

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду.

Фото без бороды форвард опубликовал в своем инстаграме.

"Теперь верю, что тебе 26 лет", - написал в комментариях защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

В нынешнем сезоне Салах провел 33 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал восемь голевых пасов.

Не пропустите: Салах повторил достижение Суареса в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru

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