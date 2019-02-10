Салах удивил сменой имиджа (фото)

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сбрил бороду.

Фото без бороды форвард опубликовал в своем инстаграме.

"Теперь верю, что тебе 26 лет", - написал в комментариях защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен.

В нынешнем сезоне Салах провел 33 матча за "Ливерпуль" во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал восемь голевых пасов.

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