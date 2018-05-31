Салах успеет восстановиться к матчу со сборной России
Вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах успеет восстановиться к матчу второго тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной России, сообщает британская пресса.
Ожидается, что тренерский штаб "фараонов" побережёт 25-летнего футболиста в игре с Уругваем (15 июня), однако с подопечными Станислава Черчесова он, с большой долей вероятности, сыграет.
Напомним, что матч Россия - Египет состоится 19 июня в Санкт-Петербурге.
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