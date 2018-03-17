Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оформил дубль в матче 31-го тура АПЛ против "Уотфорда".

Таким образом, в активе 25-летнего египтянина уже 34 гола во всех турнирах текущего сезона.

Как сообщает Opta, это новый клубный рекорд. Ранее никому не удавалось забить столько мячей в дебютном сезоне в составе "красных".

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