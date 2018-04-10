Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля"

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Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах стал рекордсменом клуба по числу голов в Лиге Чемпионов в одном сезоне.

Форвард забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1, второй тайм).

Этот гол стал для него восьмым в турнире в нынешнем сезоне, что является новым клубным рекордом. 

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