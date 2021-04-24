Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал первым игроком в истории "красных", забившим не менее 20 мячей в трёх сезонах АПЛ.

Звёздный египтянин установил новый рекорд клуба сегодня, отличившись в поединке с "Ньюкаслом".

Свою серию Салах начал в сезоне 2017/18 (32 гола), продолжил в сезоне 2018/19 (22 гола), а завершил в текущем (20 голов в 31 матче). В кампании 2019/20 форвард остановился на отметке в 19 результативных ударов.

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