Салах установил рекорд АПЛ

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Салах установил рекорд АПЛ

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отличился в матче 38-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:0, первый тайм).

Этот гол стал для него 32-м в нынешнем сезоне в Премьер-лиге. Таким образом египтянин установил рекорд по числу голов в АПЛ в 38 матчах.

Всего в этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 44 мяча в 51 матче.

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