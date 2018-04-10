Салах установил рекорд для игроков из АПЛ

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити" (1:1, второй тайм).

Благодаря этому египтянин поучаствовал в 50 голах в нынешнем сезоне во всех турнирах - 39 мячей и 11 результативных передач.

Это лучший результат в истории для игроков, которые представляют английские клубы.

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