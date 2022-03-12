Салах установил рекорд "Ливерпуля"

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Салах установил рекорд "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха\Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил рекорд клуба, сообщает статистический портал Squawka.

Салах стал первым в истории "Ливерпуля" игроком , который забил 20 голов в чемпионате Англии в четырех сезонах. При этом форвард стал шестым футболистом в истории АПЛ, достигшим данного показателя.

Ранее 20 голов в четырех и более сезонах забивали: Алан Ширер (7 сезонов), Серхио Агуэро (6), Тьерри Анри (5), Харри Кейн (5), Руд ван Нистелрой (4).

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