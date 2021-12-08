Салах установил рекорд "Ливерпуля" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил клубный рекорд в Лиге чемпионов по числу голов на групповом этапе.

Салах отличился в матче 6-го тура с "Миланом" (2:1), забив свой седьмой гол.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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