Салах установил рекорд "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах установил клубный рекорд в Лиге чемпионов по числу голов на групповом этапе.
Салах отличился в матче 6-го тура с "Миланом" (2:1), забив свой седьмой гол.
В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 21 матч во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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