Салах установил рекорды "Ливерпуля" и Лиги Чемпионов

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил два мяча в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (2:0, перерыв).

После этого на его счету стало 10 голов в турнире в этом сезоне.

25-летний Салах стал первым игроком "Ливерпуля", достигшим этой отметки в ЛЧ в одном сезоне.

Кроме того египтянин Салах - первый африканец, забивший 10 мячей в ЛЧ в одном сезоне.

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