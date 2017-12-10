Салах уже забил за "Ливерпуль" больше, чем за весь прошлый сезон в "Роме"

Крайний нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах в дерби против "Эвертона" забил гол, который стал для него 19-м в 24 матчах во всех турнирах за "красных".

Что примечательно, это уже больше, чем было у Салаха за весь минувший сезон в "Роме", когда он провёл 41 матч в футболке "волков"

Напомним, "Ливерпуль" приобрёл Салаха у "Ромы" минувшим летом за 42 миллиона евро.

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