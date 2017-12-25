Салах: "В этом сезоне "Ливерпуль" выиграет трофей"

Вингер английского "Ливерпуля" Мохамед Салах надеется, что в текущем сезоне его команда сможет выиграть какой-то трофей.

"Я всегда говорил, что хочу выиграть титулы здесь. Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы, чтобы выиграть что-то для клуба, для нас, для фанатов. Я хочу что-то выиграть. Мы каждый день прилагаем все усилия, чтобы выиграть что-то, и я уверен, что в текущем сезоне нам удастся это сделать", - цитирует 25-летнего египтянина Express.

Напомним, Салах дал согласие на переход в "Реал". | soccernews.ru