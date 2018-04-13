Салах в рекордный третий раз признан лучшим игроком АПЛ по итогам месяца

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал лучшим игроком Премьер-лиге по итогам марта.

Футболист завоевал эту награду уже в третий раз. Ранее он получал ее в ноябре и феврале. Стоит отметить, что ранее ни одному футболисту не удавалось стать игроком месяца три раза за сезон.

В марте 25-летний Салах провел 3 матча в АПЛ и забил 5 голов.

Всего на его счету 39 голов в 44 матчах за "Ливерпуль" в этом сезоне.

Не пропустите: Наставник "Бернли" - лучший тренер АПЛ в марте. | http://soccernews.ru