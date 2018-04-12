Салах в шестой раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Ливерпуле"

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Салах в шестой раз в этом сезоне признан игроком месяца в "Ливерпуле"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды по итогам марта, сообщает официальный сайт клуба.

Египтянин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и в борьбе за эту награду опередил защитника Энди Робертсона и полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

Стоит отметить, что Салах получил подобную награду уже в шестой раз в этом сезоне.

В марте 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 5 матчей и забил 6 мячей.

Не пропустите: "Ливерпуль" готов продать летом Салаха при одном условии. | http://soccernews.ru

комментарии
Пенс

ну умница Салах!!!!-что то я сомневаюсь что Салаху дадут сыграть в России-с россиянами точно его сломают....а иначе нам не видать 2 го места!!!..только так ....и всего вернее его будет опекать Рауш...

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