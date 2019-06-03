Салах: "В следующем сезоне АПЛ "Ливерпуль" бросит вызов "Манчестер Сити"

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Салах: "В следующем сезоне АПЛ "Ливерпуль" бросит вызов "Манчестер Сити"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах после победного финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (2:0) заявил, что в следующем сезоне команда будет бороться за 1-е место в чемпионате Англии.

Напомним, в минувшем сезоне мерсисайдцы заняли второе место в турнирной таблице, отстав от победителя "Манчестер Сити" на один балл.

"Это начало большого пути. Мы покажем себя в следующем сезоне. Это был первый сезон, когда мы боролись за чемпионство. "Сити" заслуженно стал чемпионом, однако мы бросим им вызов. 

У нас молодая команда, все играют отлично. Выиграв Лигу чемпионов, мы приобрели огромный опыт, и это поможет нам сделать шаг вперёд", - сказал Салах.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Салах забил первый гол на 2-ой минуте матча.

А еще: Салах: "Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне"| http://soccernews.ru
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