Салах в текущем розыгрыше АПЛ заработал в 5 раз больше пенальти, чем любой другой игрок "Ливерпуля"

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Салах в текущем розыгрыше АПЛ заработал в 5 раз больше пенальти, чем любой другой игрок "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заработал пенальти в матче 35-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа".

Как сообщает Opta, благодаря действиям 26-летнего египтянина "красные" получили право пробить 11-метровый пять раз в текущем розыгрыше АПЛ.

Примечательно, что никто другой из состава "Ливерпуля" не заработал более одного пенальти в чемпионате в нынешнем сезоне. 

Что касается всех игроков АПЛ, то Салах уступает только вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа (6).

Не пропустите: "Ливерпуль" установил новый клубный рекорд по числу набранных очков в АПЛ. | http://soccernews.ru

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