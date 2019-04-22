Салах в текущем розыгрыше АПЛ заработал в 5 раз больше пенальти, чем любой другой игрок "Ливерпуля"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заработал пенальти в матче 35-го тура английской Премьер-лиги против "Кардиффа".

Как сообщает Opta, благодаря действиям 26-летнего египтянина "красные" получили право пробить 11-метровый пять раз в текущем розыгрыше АПЛ.

Примечательно, что никто другой из состава "Ливерпуля" не заработал более одного пенальти в чемпионате в нынешнем сезоне.

Что касается всех игроков АПЛ, то Салах уступает только вингеру "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа (6).

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