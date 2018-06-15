Салах в запасе: объявлены стартовые составы Египта и Уругвая

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Салах в запасе: объявлены стартовые составы Египта и Уругвая

Стали известны стартовые составы Египта и Уругвая в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

Стоит отметить, что лидер египтян Мохамед Салах остался в запасе, так как совсем недавно восстановился после травмы.

Египет: Эль-Шенави, Фатхи, Габер, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Варда, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.

Уругвай: Муслера, Варела, Годин, Хименес, Касерес, Нандес, Бентанкур, Весино, де Арраскеэта, Суарес, Кавани

Напомним, матч Египет - Уругвай начнется в 15.00.

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