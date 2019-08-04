Салах, Ван Дейк и де Брюйне в старте на матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

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Салах, Ван Дейк и де Брюйне в старте на матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Тренерские штабы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" огласили стартовые составе на матч за Суперкубок Англии.

Встреча состоится сегодня, 4 августа, на "Уэмбли". Начало - в 17:00 (мск).

"Ливерпуль": Алиссон, Алексанер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.

"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг.

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