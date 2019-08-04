Салах, Ван Дейк и де Брюйне в старте на матч за Суперкубок Англии "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Тренерские штабы "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" огласили стартовые составе на матч за Суперкубок Англии.
Встреча состоится сегодня, 4 августа, на "Уэмбли". Начало - в 17:00 (мск).
"Ливерпуль": Алиссон, Алексанер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Ориги, Фирмино.
"Манчестер Сити": Браво, Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко, Родри, Давид Сильва, Де Брюйне, Сане, Бернарду Силва, Стерлинг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16