Салах ведет переговоры с "Реалом"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Express, информацию о том, что египтянин ведет переговоры с "Реалом" рассказал Лионелю Месси новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который продолжает поддерживать связь с бывшим одноклубником.

Также отмечается, что лидер "Реала" Криштиану Роналду будет рад трансферу Салаха.

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