Салах ведет переговоры с "Реалом"

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

Салах ведет переговоры с "Реалом"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает Express, информацию о том, что египтянин ведет переговоры с "Реалом" рассказал Лионелю Месси новичок "Барселоны" Филиппе Коутиньо, который продолжает поддерживать связь с бывшим одноклубником.

Также отмечается, что лидер "Реала" Криштиану Роналду будет рад трансферу Салаха.

Читайте также: Салах хочет остаться в "Ливерпуле", несмотря на интерес "Реала". | http://soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Также отмечается, что лидер "Реала" Криштиану Роналду будет рад трансферу Салаха. Ну тут я "No Comment"

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Битва с "быками": "Зенит" в гостях у "РБ Лейпциг"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов