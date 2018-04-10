Салах вернулся к тренировкам в общей группе

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Салах вернулся к тренировкам в общей группе

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах восстановился после травмы паха и вернулся к тренировкам в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, лидер "красных" сможет принять участие в ответном четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити", который состоится сегодня в 21:45 мск.

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