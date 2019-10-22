Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"

Теги мохамед салахливерпульгенк

Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"

Стало известно, кто заявлен у "Ливерпуля" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка".

Отметим, что в стан мерсисайдцев вернулся нападающий Мохамед Салах, который восстановился после травмы лодыжки. Однако Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип сыграть не смогут.

"Возвращение Салаха - отличная новость. У нас невероятный состав, все отлично", - сказал Юрген Клопп.

Напомним, матч "Генк" - "Ливерпуль" состоится завтра, 23 октября. Начало игры - в 22:00 (мск).

Подопечные Клоппа занимают 2 место в группе E, "Генк" замыкает таблицу.

А еще: Клопп: "Генк" - действительно хорошая команда, будет нелегко"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

ПСЖ разгромил "Брюгге", "Реал" минимально обыграл "Галатасарай" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 9 25
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 9 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 9 12
10 Борнмут Борнмут 9 12
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
12 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
13 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 9 10
15 Эвертон Эвертон 9 10
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов