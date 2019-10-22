Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"

Стало известно, кто заявлен у "Ливерпуля" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка".

Отметим, что в стан мерсисайдцев вернулся нападающий Мохамед Салах, который восстановился после травмы лодыжки. Однако Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип сыграть не смогут.

"Возвращение Салаха - отличная новость. У нас невероятный состав, все отлично", - сказал Юрген Клопп.

Напомним, матч "Генк" - "Ливерпуль" состоится завтра, 23 октября. Начало игры - в 22:00 (мск).

Подопечные Клоппа занимают 2 место в группе E, "Генк" замыкает таблицу.

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