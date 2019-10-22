Салах вернулся в состав "Ливерпуля" перед матчем ЛЧ с "Генком"
Стало известно, кто заявлен у "Ливерпуля" на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Генка".
Отметим, что в стан мерсисайдцев вернулся нападающий Мохамед Салах, который восстановился после травмы лодыжки. Однако Трент Александер-Арнольд и Жоэль Матип сыграть не смогут.
"Возвращение Салаха - отличная новость. У нас невероятный состав, все отлично", - сказал Юрген Клопп.
Напомним, матч "Генк" - "Ливерпуль" состоится завтра, 23 октября. Начало игры - в 22:00 (мск).
Подопечные Клоппа занимают 2 место в группе E, "Генк" замыкает таблицу.
А еще: Клопп: "Генк" - действительно хорошая команда, будет нелегко"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
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|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
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|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
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|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
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|17
|Саутгемптон
|9
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|Ньюкасл Юнайтед
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