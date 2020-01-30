Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче АПЛ против "Вест Хэма" (2:0).

Как сообщает Squawka, Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров мерсисайдского клуба в АПЛ, забив 66-й гол и обогнав по этому показателю Фернандо Торреса (65).

Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в АПЛ остается Робби Фаулер (128), следом за ним располагаются Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118) и Луис Суарес (69).

В этом сезоне Салах провел 32 игры, забил 16 голов и отдал 9 ассистов.

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