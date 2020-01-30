Салах вошел в пятерку лучших бомбардиров "Ливерпуля" в АПЛ
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче АПЛ против "Вест Хэма" (2:0).
Как сообщает Squawka, Салах вошел в топ-5 лучших бомбардиров мерсисайдского клуба в АПЛ, забив 66-й гол и обогнав по этому показателю Фернандо Торреса (65).
Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в АПЛ остается Робби Фаулер (128), следом за ним располагаются Стивен Джеррард (120), Майкл Оуэн (118) и Луис Суарес (69).
В этом сезоне Салах провел 32 игры, забил 16 голов и отдал 9 ассистов.
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|Команда
|М
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|Ливерпуль
|24
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|24
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|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17