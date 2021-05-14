Салах вошёл в топ-3 лучших бомбардиров-африканцев в истории АПЛ

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 96-й мяч в играх английской Премьер-лиги.

Это третий результат в истории турнира среди африканцев. Больше только у Дидье Дрогба (104) и Эммануэля Адебайора (97).

По числу голов в АПЛ египтянин опередил нигерийца Якубу Айегбени, который отличился 95 раз.

Ближайший преследователь Салаха из действующих игроков - Садио Мане (93).

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