Салах, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой"

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Салах, возможно, примет участие в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии форварда Мохамеда Салаха перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Аталантой".

Ранее стало известно, что египтянин излечился от коронавируса.

"Мо вчера занимался с командой, хорошо себя чувствовал. Все последние тесты дали отрицательный результат. Он будет доступен, если ничего не поменяется", - цитирует Клоппа пресс-служба "Ливерпуля".

Скорее всего, Салах сможет принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" - "Аталанта", который состоится завтра, 25 ноября.

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