Салах вышел на четвёртое место по числу голов за "Ливерпуль" в АПЛ

Теги ливерпульмохамед салахлуис суаресстатистика

Салах вышел на четвёртое место по числу голов за "Ливерпуль" в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 69-й гол за "красных" в матчах АПЛ.

По этому показателю 27-летний египтянин вошёл в топ-4 в истории клуба. Сейчас он делит четвёртое место с Луисом Суаресом.

В тройке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в Премьер-лиге находятся Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).

Напомним, что "Ливерпуль" купил Салаха летом 2017 года. С тех пор он провёл 139 матчей во всех турнирах.

Не пропустите: "Ливерпуль" повторил два рекорда чемпионата Англии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса

Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов