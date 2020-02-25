Салах вышел на четвёртое место по числу голов за "Ливерпуль" в АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил 69-й гол за "красных" в матчах АПЛ.

По этому показателю 27-летний египтянин вошёл в топ-4 в истории клуба. Сейчас он делит четвёртое место с Луисом Суаресом.

В тройке лучших бомбардиров "Ливерпуля" в Премьер-лиге находятся Майкл Оуэн (118), Стивен Джеррард (120) и Робби Фаулер (128).

Напомним, что "Ливерпуль" купил Салаха летом 2017 года. С тех пор он провёл 139 матчей во всех турнирах.

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