Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

Теги ливерпульмохамед салахсерхио агуэроманчестер юнайтедпьер-эмерик обамеянг

Салах вышел на первое место в гонке бомбардиров АПЛ

Сегодня, 26 апреля, "Ливерпуль" встретился с "Хаддерсфилдом" (3:0, перерыв) в рамках 36-го тура АПЛ.

Игрок хозяев Садьо Мане забил точный мяч на 23-й минуте, а Мохамед Салах увеличил отрыв на 45-й минуте встречи.

Для Салаха этот забитый гол стал 20-м в сезоне. он вышел на 1-е место в гонке бомбардиров. По данному показателю он обогнал Серхио Агуэро, Пьера-Эмерика Обамеянга и Мане, которые отметились 19 голами.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 91 балл. "Сити" отстает на 2 балла.

А еще:  Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ | http://soccernews.ru

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