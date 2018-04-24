Салах вышел на второе место по числу голов за "Ливерпуля" за сезон

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Салах вышел на второе место по числу голов за "Ливерпуля" за сезон
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился двумя забитыми мячами в полуфинале Лиги Чемпионов против "Ромы" (4:0, второй тайм).

Благодаря этой на его счету стало 43 гола в нынешнем сезоне за мерсисадйцев. Он обошел Роджера Ханта - 42 мяча в сезоне 1961/62.

После этого Салах вышел на второе место по числу голов за "Ливерпуля" за сезон. Больше него в сезоне 1983/84 забил только Йан Раш - 47.

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