Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Мохамеда Салаха
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов.
Форвард отличился в матче 2-го тура группового этапа с "Порту" и на его счету стало 30 голов. По этому показателю он догнал бывшего нападающего "Барселоны" и "Интера" Самуэля Это’О. Лидирует среди африканцев экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба, который забил 44 мяча.
Стоит отметить, что 29-летний Салах провел 60 матчей в Лиге Чемпионов. Таким образом, он забивает голы в каждом втором матче. Также на его счету 11 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18