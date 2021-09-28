Фото: инстаграм Мохамеда Салаха

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов.

Форвард отличился в матче 2-го тура группового этапа с "Порту" и на его счету стало 30 голов. По этому показателю он догнал бывшего нападающего "Барселоны" и "Интера" Самуэля Это’О. Лидирует среди африканцев экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба, который забил 44 мяча.

Стоит отметить, что 29-летний Салах провел 60 матчей в Лиге Чемпионов. Таким образом, он забивает голы в каждом втором матче. Также на его счету 11 результативных передач.

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