Салах высказался о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"

Теги ливерпульмохамед салахманчестер ситиапл

Салах высказался о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Салаха\Автор неизвестен

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ с "Манчестер Сити".

"Бороться с "Манчестер Сити" за чемпионский титул на длинной дистанции очень сложно, потому что в большинстве случаев они побеждают в своих играх.

Именно поэтому все, что мы можем сделать в нашей ситуации - сосредоточиться на своей игре и потом посмотреть, где окажемся в конце сезона", - сказал Салах после победы над "Норвичем" (2:1).

В данный момент "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на три очка, если считать только потерянные баллы.

Также не пропустите: "Реал" не планирует совершать трансферы летом кроме Мбаппе и Холанда. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

В "Манчестер Юнайтед" сожалеют о трансфере Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов