Салах высказался о борьбе за чемпионство с "Манчестер Сити"

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Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ с "Манчестер Сити".

"Бороться с "Манчестер Сити" за чемпионский титул на длинной дистанции очень сложно, потому что в большинстве случаев они побеждают в своих играх.

Именно поэтому все, что мы можем сделать в нашей ситуации - сосредоточиться на своей игре и потом посмотреть, где окажемся в конце сезона", - сказал Салах после победы над "Норвичем" (2:1).

В данный момент "Ливерпуль" отстает от "Манчестер Сити" на три очка, если считать только потерянные баллы.

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