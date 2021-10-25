Салах высказался о победе над "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен

Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мыслями после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" (5:0) в АПЛ.

"Здорово выиграть на "Олд Траффорд" со счетом 5:0. Мы знали, что нам придется непросто, если бы не будем играть в свой футбол.

Мы знаем, что требуется для победы в АПЛ, мы уже сделали это 2 года назад.

Мы должны выиграть Премьер-лигу, надеюсь, нам это удастся", – сказал Салах.

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