Салах высказался о победе над "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен
Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мыслями после разгромной победы над "Манчестер Юнайтед" (5:0) в АПЛ.
"Здорово выиграть на "Олд Траффорд" со счетом 5:0. Мы знали, что нам придется непросто, если бы не будем играть в свой футбол.
Мы знаем, что требуется для победы в АПЛ, мы уже сделали это 2 года назад.
Мы должны выиграть Премьер-лигу, надеюсь, нам это удастся", – сказал Салах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18