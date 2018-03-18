Салах высказался о предстоящих матчах против "Манчестер Сити"

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о предстоящих матчах своей команды против "Манчестер Сити" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Лига Чемпионов всегда зависит от жеребьевки, но мы не боимся никого из соперников. Мы вышли в четвертьфинал и имеем те же шансы на победу, что и каждая из семи других команд. В турнире - много больших клубов, но следует помнить, что "Ливерпуль" - тоже известный клуб в Европе. Это игры на выбивание, и в них все может случиться", - цитирует 25-летнего египтянина goal.com.

Напомним, Салах высказался о своих бомбардирских успехах в "Ливерпуле". | soccernews.ru