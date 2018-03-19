Салах высказался о сравнениях с Месси

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Салах высказался о сравнениях с Месси

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о сравнениях с форвардом "Барселоны" Лионелем Месси.

"Конечно, это очень приятно, что меня сравнивают с таким великолепным игроком, как Месси, который находится на вершине на протяжении многих лет. Но я могу это понять только в плане количества забитых нами голов" - приводит слова 25-летнего египтянина Marca.

Отметим, что Салах в этом сезоне забил за "Ливерпуль" 36 голов в 41 матче. В активе Месси 35 мячей в 43 играх.

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