Салах высказался о сравнениях с Месси и Роналду

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Салах высказался о сравнениях с Месси и Роналду

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился мнением о сравнениях с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Не скажу, что я счастлив, когда меня сравнивают с этими игроками, ведь они оба выступают на высоком уровне уже больше десяти лет. Мне же нужно поддерживать высокий уровень и дальше. Надеюсь, я смогу это сделать.

Месси и Роналду - великие футболисты, и я надеюсь, что со временем добьюсь того, чтобы меня сравнивали с ними заслуженно" - приводит слова Салаха ON Ent.

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