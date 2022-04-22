Салах высказался о своем будущем

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался по поводу своего будущего в английском клубе.

"Буду ли я подписывать новый контракт? Да, я так думаю. Но если они хотят, чтобы я ушёл, это меняет дело!

Я не знаю, у меня остался один год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, но контракт – это не только про деньги. Я не волнуюсь, я не позволяю себе беспокоиться о чём-то.

Сезон ещё не закончился, так что давайте закончим его как можно лучше – это самое главное. Неизвестно, что ещё может произойти", - сказал египетский форвард.

Напомним, что контракт Салаха рассчитан до лета 2023 года.

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