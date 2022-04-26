Салах высказался о своих целях в "Ливерпуле"

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Салах высказался о своих целях в "Ливерпуле"

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах поделился целями, которые у него остались в английском клубе.

"Я хочу снова испытать те чувства, что были у меня после победы в Лиге чемпионов. Это было невероятно. Поэтому я считаю, что должен снова выиграть этот турнир с "Ливерпулем". Мы проезжали по городу на автобусе, и это были невероятные ощущения.

С Премьер-лигой все было немного иначе, потому что празднований не было из-за пандемии коронавируса.

Но я хочу выиграть Лигу чемпионов и Премьер-лигу снова. Это моя цель в "Ливерпуле" сейчас", – сказал форвард.

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