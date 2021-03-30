Салах высказался о возможном переходе в испанский топ-клуб

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Салах высказался о возможном переходе в испанский топ-клуб

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамед Салах не исключил возможности перехода в один из испанских клубов.

"Испания? Я надеюсь играть еще много лет, так что почему бы и нет? Никто не знает, что будет в будущем. Возможно, однажды это произойдет. Я хочу делать то, что делал всегда: забивать голы и помогать команде выигрывать трофеи. Могу ли я покинуть "Ливерпуль" в ближайшее время? Это не от меня зависит. Сейчас я бы не хотел это обсуждать", - приводит слова Салаха Marca.

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 40 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: После победы сборной Египта фанаты окружили Салаха. Один хотел поцеловать футболиста (видео). | http://soccernews.ru
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