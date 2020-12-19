Салах высказался о возможности перейти в "Реал" или "Барселону"

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Салах высказался о возможности перейти в "Реал" или "Барселону"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах допускает свой переход в "Реал" или "Барселону".

"Реал" и "Барса" - это топ-клубы. Но сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть с "Ливерпулем" АПЛ и Лигу Чемпионов. А что произойдет в будущем пока никто не знает. Могу сказать, что всё в руках клуба", - приводит слова египтянина AS.

28-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 172 матча, забил 108 голов и сделал 44 ассиста.

Рыночная стоимость звёздного форварда оценивается в 120 миллионов евро.

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