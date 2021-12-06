Салах высказался об интересе "Барселоны"

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отреагировал на слухи о желании "Барселоны" заполучить его.

"Я хотел бы остаться в "Ливерпуле", но не всё зависит от меня. Я читал, что Хави хочет видеть меня в "Барсе". Приятно, что такой клуб интересуется мной, но я счастлив в "Ливерпуле". Посмотрим, что произойдёт в будущем. Пока я склоняюсь к тому, чтобы остаться в АПЛ, потому что это сильнейшая лига мира", - приводит слова египтянина Liverpool Echo.

Действующий контракт Салаха с "красными" рассчитан до 30 июня 2023 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.

В текущем сезоне форвард сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.

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