Салах высказался об интересе "Барселоны"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отреагировал на слухи о желании "Барселоны" заполучить его.
"Я хотел бы остаться в "Ливерпуле", но не всё зависит от меня. Я читал, что Хави хочет видеть меня в "Барсе". Приятно, что такой клуб интересуется мной, но я счастлив в "Ливерпуле". Посмотрим, что произойдёт в будущем. Пока я склоняюсь к тому, чтобы остаться в АПЛ, потому что это сильнейшая лига мира", - приводит слова египтянина Liverpool Echo.
Действующий контракт Салаха с "красными" рассчитан до 30 июня 2023 года, и сторонам пока не удаётся договориться о его продлении.
В текущем сезоне форвард сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 19 голов и сделал 9 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18